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В "Л/ДНР" на минах подорвались боевик и трактор с мирным жителем

16 августа, 05:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты устанавливают противотанковые и противопехотные мины

Пока на передовой перемирие, боевики продолжают нести потери. Они в нарушение договоренностей минируют территории, при этом подрываются сами или страдают мирные жители.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций. Оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства. Высокий уровень минирования местности приводит к потерям самих оккупантов.

"Так, 12 августа на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) "1 АК (Донецк)". Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения. 13 августа на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи н.п. Счастье (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получило тяжелые ранения гражданское лицо, которое было за рулем трактора", – сообщили военные.

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Отметим, что на Донбассе каждый день продолжаются обстрелы. Украинское военное командование называет их только провокационными, и они якобы не нарушают перемирия. В то же время с начала режима тишины (с 27 июля) погибли девять боевиков и еще 15 раненых, при этом ВСУ даже ни разу не выстрелили.

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Донбасс разведка мина боевики

Источник: Сегодня

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