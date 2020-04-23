В "Л/ДНР" заметили артиллерию и запрещенные мины: что говорят в разведке

Мирным жителям теперь страшно выходить из дома – мины могут быть чуть ли не в огороде

Боевики подтягивают артиллерию, готовят снайперов и диверсантов, а также продолжают хаотичное минирование Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия, направленные на недопущение стабилизации обстановки. В частности, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля, в т.ч. на потенциальных участках разведения войск, в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий. Боевики минируют местность запрещенными противопехотными минами ПМН и МОН.

Кроме того, противник продолжает удерживать на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения в районах населенных пунктов: Белое (Лутугинский район Луганской области), Бугаевка (Перевальский район, Луганская область), а также вблизи линии соприкосновения.

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Кроме того, российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар. В частности, на этой неделе оккупанты проводили активную подготовку за пределами полигонов. Также противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в т.ч. боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

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