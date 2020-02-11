В "Л/ДНР" заставляют брать паспорта РФ – боевики дезертируют

Боевики в шоке от действий своих «спасителей» и теперь не знают, куда бежать

/ Фото: AFP

На оккупированных территориях Россия продолжает попытки раздать как можно больше своих паспортов, однако местные боевики не в восторге от этого, доходит до принудительных мер и физического насилия. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В т.н. "Л/ДНР" отмечается активизация российско-оккупационным командованием мер по принудительной паспортизации личного состава "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Заставляя получать российские паспорта, командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения. При этом, для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления места службы, российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения.

Реклама

В то же время меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров, находящихся на командных должностях в "1 и 2 АК" приводят к росту числа конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, случаев дезертирства.

В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Как сообщали новости "Сегодня", недавно стало известно, что оккупанты требуют от жителей Донбасса отказаться от украинских паспортов. Обладателям украинских документов даже урезают зарплаты.

Напомним, на российскую паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

Как известно, двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама