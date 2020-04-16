В "ЛДНР" оккупанты нашли "позитив" в эпидемии COVID-19 и воспользовались моментом

Оккупанты предлагают даже деньги в военкоматах, лишь бы люди отправлялись на передовую

Пока на оккупированных территориях Донбасса от коронавируса умирают люди, из России возвращаются украинские заробитчане, потерявшие там работу из-за карантина. Оккупационные администрации так называемых ЛНР и ДНР решили воспользоваться моментом и призывают вступать прибывших мужчин в ряды боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места с введением карантинных мероприятий.

В связи с этим российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами к вступлению на военную службу в соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

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При этом командиры российских передовых подразделений, в которых высокий некомплект личного состава, пытаются обеспечить первоочередность получения пополнения, мотивируя представителей военных комиссариатов "денежными вознаграждениями".

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики воспользовались карантином и подтянули артиллерию. Боевики ограничили транспортное передвижение, что мешает работе ОБСЕ. Отсутствие наблюдателей враг использовал по полной.

Смотрите видео, как недавно бойцы ВСУ уничтожили КамАЗ и "Урал" боевиков:

Видео: facebook.com/10brygada

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