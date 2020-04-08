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От коронавируса умирают люди, а оккупанты угрожают врачам: что происходит в "Л/ДНР"

8 апреля, 05:19

Сергей Мартынец

На оккупированные территории многие люди завозят вирус из России

В т.н. "ЛНР" и "ДНР" больницы продолжают наполняться больными коронавирусом, а оккупанты приказывают скрывать смерти людей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на захваченных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях.

Представители т.н. "силовых структур" изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к "уголовной ответственности" за разглашение информации, в т.ч. о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали Россию.

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При этом, Россия продолжает процесс паспортизации местного населения. С начала апреля специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более двух тысяч человек. В украинской разведке отмечают, что такие действия приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в "Л/ДНР".

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На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Как сообщали новости "Сегодня", боевики "закрыли" два города на оккупированном Донбассе из-за коронавируса. Оккупанты запретили въезды и выезды из Красного Луча и Антрацита.

В то же время политолог Владимир Фесенко отмечал, что ситуация на Донбассе в марте ухудшилась – Россию не останавливает даже пандемия и ее наемники продолжают вести боевые действия. В прошлом месяце стало больше потерь и у ВСУ, и у боевиков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Донбасс разведка боевики коронавирус

Источник: Сегодня

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