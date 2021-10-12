В Луганской области готовили диверсию: СБУ нашла целый схрон со взрывчаткой

Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс

СБУ предотвратила диверсию на Луганщине. Коллаж: "Сегодня"

СБУ обнаружила в Луганской области схрон так называемой "ЛНР" для совершения диверсий. Среди изъятого — снаряды к ручному противотанковому гранатомету, а также мины с взрывателями.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.

По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" для совершения диверсий.

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При осмотре тайника правоохранители изъяли:

13 противотанковых мин ТМ-62м и 13 взрывателей к ним;

7 снарядов к ручному противотанковому гранатомету;

2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;

8 боевых гранат с запалами.

В спецоперации участвовали сотрудники:

Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях;

Национальной полиции;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Убивал раненых украинских военных: СБУ задержала разведчика "ДНР"

Ранее мы сообщали, что контрразведчики СБУ задержали в Киеве боевика так называемой "ДНР". Он был в составе группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военных сил АТО.

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Кроме того, боевик проводил разведку, результатом которой были артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

Боевика задержали в Киеве

СБУ задержала злоумышленника в одном из хостелов столицы. В Киев он приехал из оккупированного Крыма.

Задержанный – житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он пополнил ряды незаконных вооруженных формирований. В составе "Оплота", а затем разведгруппы боевиков принимал активное участие в вооруженном противостоянии подразделениям сил АТО.

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в участии в террористической группе. Суд его арестовал.

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