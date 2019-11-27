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На Луганщине копы "накрыли" банду наркодилеров (фото)

27 ноября, 15:54

Преступникам грозит до двенадцати лет тюрьмы

В Северодонецке полицейские разоблачили банду, которая продавала в городе психотропы "PVP". Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Луганской области.

Выяснилось, что группировку организовал 40-летний местный житель. Мужчина четко распределил роли между членами банды. Каждый из них занимался конкретным делом – приобретением, хранением, перевозкой и сбытом психотропов.

Дилеров задержали с поличным – во время продажи PVP на более чем 18 тысяч гривен. Во время обысков дома у фигурантов нашли мобильные телефоны, деньги, револьвер и банковские карточки.

Подозреваемым уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения стражей. Им грозит от девяти до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики банда полиция разоблачение Северодонецк Луганская область

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