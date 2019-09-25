В Луганской области копы задержали боевика "ДНР"

Мужчина три года служил в рядах оккупантов

/ Фото: Александр Яремчук

В Луганской области полицейские разоблачили боевика, который проходил контрактную службу в НВФ "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, 23-летний житель Донецкой области из-за трудного материального положения в 2014 году вступил в ряды боевиков. Там он прошел курс "молодого бойца" и был назначен на должность стрелка. Мужчина охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в Шахтерске и Дебальцево.

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"После трехлетней службы в рядах НВФ "ДНР" он, разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию", – рассказали в полиции.

Сейчас полицейские передали мужчину коллегам из полиции Донецкой области для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский суд приговорил россиянина Руслана Гаджиева к 15 годам лишения свободы за участие в военный действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Кроме этого, в Донецкой области уволили прокурора, которая поддерживала пророссийские и сепаратистские сообщества в соцсети РФ "Одноклассники".

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