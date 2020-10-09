В Луганской области подорвалась пожарная машина: есть пострадавшие

В Луганской области во время тушения пожара пожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве. В результате пострадали три человека.

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Об этом сообщили на сайте Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что инцидент случился утром 9 октября недалеко от села Болотенное Станично-Луганского района.

Согласно опубликованным данным, пострадали три человека: водитель автомобиля спасателей, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.

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Их доставили в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

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Напомним, ранее в Луганской области огонь охватил территорию между селами Сизое и Болотенное, вдоль Северского Донца. Из-за взрывов и близости к линии фронта спасатели не могли ликвидировать очаги возгорания.

Также мы сообщали, что в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара. Его тушили с 30 сентября. Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров составило 11 человек.

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