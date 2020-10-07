Пожар в Луганской области подступает к позициям ВСУ: спасатели не могут потушить огонь

Почти 60 человек готовятся к эвакуации

В Луганской области продолжают тушить лесные пожары. В среду, 7 октября, огонь охватил территорию между селами Сизое и Болотенное, вдоль Северского Донца.

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Об этом сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

Отмечается, что из-за взрывов и близости к линии фронта спасатели не могут могут ликвидировать очаги возгорания. Сейчас их силы брошены на защиту населенных пунктов от пламени.

По данным "Громадского радио", пожар уже подходит к позициям Вооруженных сил Украины. С обеих сторон линии разграничения видно несколько очагов огня. К эвакуации готовятся 57 человек.

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Напомним, спасателям удалось ликвидировать девять из десяти основных очагов пожаров, один очаг локализован. Огонь прошел уже более 20 тысяч га.

Также сообщалось, что правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания, в результате которых возникли масштабные пожары в Луганской области.

Ранее для того, чтобы потушить огонь вдоль линии разграничения в Луганской области, задействовали пожарный поезд.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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