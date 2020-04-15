В Луганской области растет число зараженных COVID-19: подробности

За последние сутки в области обнаружили еще одного инфицированного

На подконтрольной Украине территории Луганской области обнаружили уже четверых зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

"По информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 15 апреля в области подтверждено четвертый случай заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе коронавирус подтвердили у одного человека. Пациент находился в инфекционном отделении с подозрением. Позже у него подтвердили инфекцию. Сейчас состояние зараженного медики оценивают как удовлетворительное.

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Ранее мы сообщали, что один из инфицированных в Луганской области мог заразиться от народного депутата, у которого был подтвержден COVID-19.

Напомним, что по официальным данным Центра общественного здоровья, в Украине было подтверждено 3764 случая заражения COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины.

Как украинцы живут в условиях эпидемии – смотрите в сюжете "Сегодня":

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