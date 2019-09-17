В Луганской области СБУ задержала боевика "ЛНР"

К незаконным вооруженным формированиям житель Луганска присоединился в 2015 году

/ Фото: Александр Яремчук

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего участника террористической организации "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, житель Луганска в ряды боевиков вступил в 2015 году. В составе артиллерийского подразделения боевиков он участвовал в боевых действиях против сил АТО. Злоумышленника задержали при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

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Фото: СБУ

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в СБУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский суд приговорил россиянина Руслана Гаджиева к 15 годам лишения свободы за участие в военный действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Кроме этого, в Донецкой области уволили прокурора, которая поддерживала пророссийские и сепаратистские сообщества в соцсети РФ "Одноклассники".

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