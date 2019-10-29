В Луганской области СБУ задержала боевика "ЛНР"

Фото: СБУ

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала в участника одного из террористических подразделений так называемой "ЛНР". Мужчина активно участвовал в боевых действиях против ВСУ, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, луганчанин присоединился к боевикам с корыстных побуждений еще летом 2015 года. Сначала он прошел обучения на полигоне, а потом его зачислили в "гаубично-артиллерийский дивизион ЛНР". Боевик участвовал в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины и жилых массивов Счастье.

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Фото: СБУ

Вскоре мужчина разочаровался в размере "зарплаты", которую получал в "ЛНР", и ушел из рядов боевиков. Он перебрался на контролируемую Украиной территорию Луганской области, где скрывался от правосудия у родственников, но его разоблачили. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту трассы Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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