Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

В Луганской области СБУ задержала боевика "ЛНР"

29 октября, 10:32

Мужчина воевал против ВСУ в составе «гаубично-артиллерийского дивизиона» боевиков

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала в участника одного из террористических подразделений так называемой "ЛНР". Мужчина активно участвовал в боевых действиях против ВСУ, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, луганчанин присоединился к боевикам с корыстных побуждений еще летом 2015 года. Сначала он прошел обучения на полигоне, а потом его зачислили в "гаубично-артиллерийский дивизион ЛНР". Боевик участвовал в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины и жилых массивов Счастье.

Реклама

Фото: СБУ

Вскоре мужчина разочаровался в размере "зарплаты", которую получал в "ЛНР", и ушел из рядов боевиков. Он перебрался на контролируемую Украиной территорию Луганской области, где скрывался от правосудия у родственников, но его разоблачили. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тренде
Зеленский на Донбассе встретился с добровольцами: подробности, видео

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту трассы Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СБУ задержание разоблачение боевик Луганская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вооруженные
Вооруженные "добровольцы-нелегалы": в ООС сообщили, с кем общался Зеленский в ЗолотомПолитика
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фото
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фотоПолитика
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...