В Луганской области СБУ задержала сообщницу боевиков

Фото: СБУ

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали женщину, которая передавала разведывательную информацию боевикам "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, женщину завербовали в конце прошлого года, когда она приехала на оккупированные территории по личным делам. С тех пор она поддерживала контакты с представителем контрразведки так называемого "МГБ "ЛНР".

Информатор собирала и передавала террористам сведения о подразделениях Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении операции Объединенных сил, их численность, личный состав, вооружение, дислокации, организацию охраны. Для конспирации женщина "искренне" помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты. Эти данные оккупанты использовали для планирования военных действий против ВСУ и диверсионных актов на подконтрольной Украине территории Луганской области.

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Сообщницу террористов задержали недалеко от районов ведения боевых действий при попытке передачи информации боевикам. Кроме того, сотрудники СБУ установили личность представителя так называемого "МГБ ЛНР", который завербовал женщину. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

"Сейчас следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной гражданке о подозрении в содействии деятельности террористической организации, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него судом меры пресечения", – отметили в СБУ.

Напомним, не так давно на Донбассе разоблачили сеть информаторов боевиков так называемой "ЛНР", которые на протяжении 2017-2018 годов собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины и передавали ее оккупантам.

Кроме того, ранее контрразведка СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования так называемой "ЛНР".

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