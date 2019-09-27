В Луганской области столкнулись грузовик и легковушка: пять пострадавших

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Луганской области столкнулись легковушка ВАЗ и КАМАЗ. В ДТП пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе региона.

Авария произошла в Станично-Луганском районе на трассе Счастье-Широкий в районе села Плотина. Телесные повреждения получили водитель и четыре пассажира легковушки, их госпитализировали. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции.

Напомним, три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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