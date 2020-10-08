Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В Луганской области судили разведчика боевиков: какое наказание он получил (фото)

8 октября, 14:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Обвиняемый участвовал в боях под Золотым

В Луганской области осудили боевика т.н. ЛНР, которого в августе 2020 года задержали при попытке пересечения линии разграничения. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители рассказали, что в июне 2014 года житель Луганска присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Его взяли в террористический батальон "Заря". Он занимался разведкой на наблюдательных постах боевиков. Позже перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны второго армейского корпуса народной милиции "ЛНР". Там боевик уже противостоял украинским военным в боях под Золотым.

Рубежанский городской суд признал мужчину виновным в совершении таких преступлений:

В тренде
Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБР
  • создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Реклама

Напомним, на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 7 октября, они один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Также мы рассказывали, как в прошлом году в Донецкой области пособницу боевиков приговорили к лишению свободы. Женщина была главой т.н. избирательной комиссии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд Донбасс разведчик боевик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видео
Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видеоДонбасс
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)Донбасс
В Украине стартовал финал конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine
В Украине стартовал финал конкурса рабочих профессий WorldSkills UkraineДонбасс
Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовность
Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовностьДонбасс
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимации
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимацииДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять