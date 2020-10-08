В Луганской области судили разведчика боевиков: какое наказание он получил (фото)

В Луганской области осудили боевика т.н. ЛНР, которого в августе 2020 года задержали при попытке пересечения линии разграничения. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители рассказали, что в июне 2014 года житель Луганска присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Его взяли в террористический батальон "Заря". Он занимался разведкой на наблюдательных постах боевиков. Позже перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны второго армейского корпуса народной милиции "ЛНР". Там боевик уже противостоял украинским военным в боях под Золотым.
Рубежанский городской суд признал мужчину виновным в совершении таких преступлений:
- создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Напомним, на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 7 октября, они один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Также мы рассказывали, как в прошлом году в Донецкой области пособницу боевиков приговорили к лишению свободы. Женщина была главой т.н. избирательной комиссии.
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