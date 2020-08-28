Українська
$ 27,46
32,43
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Донбасса

В Луганской области врач требовал взятку за подтверждение диагноза у ребенка

28 августа, 03:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина требовала две тысячи гривен за выдачу справки

В Луганской области врач вымогала деньги у родителей ребенка за подтверждение диагноза, который позволил бы им оформить государственную помощь.

Как сообщили в областной прокуратуре, женщина принимала участие во врачебно-консультативной комиссии детской больницы и требовала две тысячи гривен.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области разоблачен врач-эксперт детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от родителей малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Было установлено, что медик требовала деньги за подтверждение диагноза больному ребенку и получение заключения врачебно-консультативной комиссии.

"27 августа 2020 года по результатам обыска служебного кабинета правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства... Решается вопрос о сообщение о подозрении и избрании меры пресечения", – добавили в прокуратуре.

Ранее в Киеве на взятке в 200 тысяч гривен поймали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
взятка Донбасс врачи взяточник Луганская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Есть две принципиальные вещи: в
Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять