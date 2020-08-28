В Луганской области врач требовал взятку за подтверждение диагноза у ребенка

Женщина требовала две тысячи гривен за выдачу справки

В Луганской области врач вымогала деньги у родителей ребенка за подтверждение диагноза, который позволил бы им оформить государственную помощь.

Как сообщили в областной прокуратуре, женщина принимала участие во врачебно-консультативной комиссии детской больницы и требовала две тысячи гривен.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области разоблачен врач-эксперт детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от родителей малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Было установлено, что медик требовала деньги за подтверждение диагноза больному ребенку и получение заключения врачебно-консультативной комиссии.

"27 августа 2020 года по результатам обыска служебного кабинета правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства... Решается вопрос о сообщение о подозрении и избрании меры пресечения", – добавили в прокуратуре.

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