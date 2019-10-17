В Луганской области вторые сутки ищут пропавшего кадета военного лицея

Юноша должен был приехать в лицей еще 15 октября

Фото: ГУНП в Луганской области

В Луганской области полицейские вместе с кинологами вторые сутки разыскивают пропавшего 15-летнего кадета Кременского военного лицея.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, Григорий Богуш 15 октября вышел из дома, чтобы ехать в лицей, но так туда и не добрался. Юноша не выходит на связь и о его местонахождении пока ничего не известно.

Фото: ГУНП в Луганской области

Поиски лицеиста сотрудники Главного управления батальона полиции особого назначения и батальона "Луганск-1" вместе с кинологами ведут уже вторые сутки.

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Фото: ГУНП в Луганской области

Правоохранители обследуют территорию Кременной, Лисичанска, Сватово, Рубежного и прилегающие лесные массивы.

Фото: ГУНП в Луганской области

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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