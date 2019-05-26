На Донбассе задержали пособника боевиков, который ремонтировал технику оккупантов

Мужчина говорит, что сбежал от боевиков из-за плохого отношения командира

Скриншот из видео.

В Луганской области правоохранители задержали боевика так называемой "ЛНР". Мужчина ремонтировал технику оккупантов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По информации правоохранителя, задержанным оказался 61-летний житель Сорокино. Мужчина с января по декабрь 2015 года находился в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Там он был на должности солдата ремонтной роты одной из бригад.

Мужчина занимался ремонтом на заводе "АЗЧ" в Сорокино. В то время там находилась военная техника оккупантов. Задержанный утверждает, что он покинул боевиков, потому что условия труда были тяжелые, а отношение командира – плохим.

Напомним, ранее украинские военные во время выполнения боевых задач на передовой захватили в плен боевика, которого передали Службе безопасности Украины. Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД.

Кроме этого, сотрудники СБУ задержали в Запорожье боевика т.н. "Л/ДНР". В 2015 году он поступил в "7 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса" террористической организации "ЛНР". После полученного ранения приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур. При этом он поддерживал связи с представителями террористических организации "Л/ДНР".

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