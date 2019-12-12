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В Луганской области задержали смотрящего от российского "вора в законе": подробности

12 декабря, 08:09

Мужчина хотел организовать «сходку» воров

Фото: ГУНП в Луганской области

Фото: ГУНП в Луганской области

В Лисичанске полицейские задержали доверенное лицо российского криминального авторитета "Гули Бакинского". Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Луганской области.

Выяснилось, что смотрящий приехал в Лисичанск, чтобы установить контроль за деятельностью местных банд, а "Гули Бакинский" дистанционно бы давал ему указания. Азербайджанец планировал организовать так называемую "сходку" с криминальными элементами.

"Во вторник, 10 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в области Нацполиции, управления уголовного розыска областной милиции и бойцов КОРД задержали данного гражданина в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него и изъяли оружие и боеприпасы, а также наркотические средства", – рассказали в полиции.

Сейчас решаются вопросы об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, не так давно в Харькове полицейские задержали "вора в законе", который недавно приехал из России и хотел восстановить свое влияние в городе. Криминальных кругах мужчина известен под именем "Миндия Гальский".

Ранее мы сообщали, что недавно из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

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