В Харькове копы задержали "вора в законе: подробности

Мужчина приехал из России и планировал встретиться со своими «коллегами»

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харькове полицейские задержали "вора в законе", который недавно приехал из России и хотел восстановить свое влияние в городе. Криминальных кругах мужчина известен под именем "Миндия Гальский".

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, мужчина поддерживал тесные отношения с другими "ворами в законе" и был так называемым "крестным отцом" "Тенго Гальского (Питерского)". Свой же статус криминальный авторитет получил в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан "Галльские").

Выяснилось, что Миндия прибыл в Харьков с России. Он планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Но его планам не судилось сбыться – "вора" задержали местные копы.

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"После проведения всех необходимых процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда", - добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что недавно из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

Кроме того, в Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", которые в ноябре прошлого года в ночном заведении Борисполя жестоко избили битами мужчину.

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