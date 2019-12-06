В Харькове копы задержали "вора в законе: подробности

В Харькове полицейские задержали "вора в законе", который недавно приехал из России и хотел восстановить свое влияние в городе. Криминальных кругах мужчина известен под именем "Миндия Гальский".
Как рассказали в пресс-службе местной полиции, мужчина поддерживал тесные отношения с другими "ворами в законе" и был так называемым "крестным отцом" "Тенго Гальского (Питерского)". Свой же статус криминальный авторитет получил в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан "Галльские").
Выяснилось, что Миндия прибыл в Харьков с России. Он планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Но его планам не судилось сбыться – "вора" задержали местные копы.
"После проведения всех необходимых процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда", - добавили в полиции.
Ранее мы сообщали, что недавно из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.
Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.
Кроме того, в Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", которые в ноябре прошлого года в ночном заведении Борисполя жестоко избили битами мужчину.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк