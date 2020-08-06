В Луганской области заминировали газопровод (фото)

Вблизи Северодонецка в Луганской области у газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство. Прибывшие по вызову правоохранители обезвредили опасную находку, предотвратив теракт.

Реклама

Как рассказала начальник отдела коммуникации полиции в области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, утром 5 августа в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера аварийной газовой службы, который сообщил, что во время обхода газопровода вблизи села Пурдовка он обнаружил предмет похожий на растяжку.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Реклама

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте", – написала Погукай.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области женщина "заминировала" зал игровых автоматов.

Также напомним, в Киеве "минера" столичного моста Метро отправили под арест. Мера пресечения определена с правом внесения залога.

Видео: Киев Сейчас

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама