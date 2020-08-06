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В Луганской области заминировали газопровод (фото)

6 августа, 08:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правоохранители предотвратили теракт

Вблизи Северодонецка в Луганской области у газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство. Прибывшие по вызову правоохранители обезвредили опасную находку, предотвратив теракт.

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Как рассказала начальник отдела коммуникации полиции в области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, утром 5 августа в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера аварийной газовой службы, который сообщил, что во время обхода газопровода вблизи села Пурдовка он обнаружил предмет похожий на растяжку.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

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"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте", – написала Погукай.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области женщина "заминировала" зал игровых автоматов.

Также напомним, в Киеве "минера" столичного моста Метро отправили под арест. Мера пресечения определена с правом внесения залога.

Видео: Киев Сейчас

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Донбасс газопровод минирование Луганская область
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