В Луганской области злоумышленник сбежал из-под стражи

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители ищут мужчину, сбежавшего во время конвоирования в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

Как рассказали в ведомстве, разыскивается ранее судимый Байдак Вадим Дмитриевич, он сбежал вчера, 8 ноября в городе Старобельск.

В тот день злоумышленник был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена) и черные кроссовки.

Приметы: короткие черные волосы нос прямой, широкий, темные глаза, имеет темный цвет кожи.

В рамках уголовного производства, мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 186 УК Украины (грабеж).

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи. Кроме того, по приказу главы полиции области, предназначенное служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области разыскивают россиянина, который сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания.

Также, в США двое арестантов сбежали из тюрьмы через дыру в потолке. Заключенные вычислили в туалете зону, которую не "видели" камеры наблюдения, проломали дыру и выбрались в служебное помещение, куда вели трубы сантехники.

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