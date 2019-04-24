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В мае помощь Рината Ахметова получат 22 тысячи человек

Сегодня, 16:30

Продуктовые наборы доставят жителям 26 населенных пунктов Донбасса

Фото: fdu.org.ua

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в мае доставят наборы выживания жителям 26 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 22 тысячи жителей Донбасса. Среди них дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Конфликт не затихает, потребность в помощи не снижается, поэтому Фонд Рината Ахметова продолжает помогать самым нуждающимся. В мае бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский, Попаснянский и Марьинский районы, а также в Мариуполь. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Новгородском (20–24 мая), Станице Луганской (15–17 мая и 20–24 мая) и Передельском (20 мая)",– сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Наборы выживания пятый год регулярно доставляются мирным жителям Донбасса. С начала боевых действий выдано более 12 миллионов продуктовых наборов. Вклад Рината Ахметова в спасение жизней мирных жителей Донбасса отмечают как в Украине, так и за рубежом.

"Сегодня мы наблюдаем, как многие международные организации сворачивают свою деятельность на Донбассе, но Фонд Рината Ахметова продолжает помогать детям и пенсионерам. Это вселяет надежду на будущее", – отметил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

График выездов бригад мобильной выдачи в мае

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

07.05.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ,  НОВОБАХМУТОВКА

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ ДОНЕЦКАЯ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ ПАРКОВАЯ 4, НОВОБАХМУТОВКА ШКОЛЬНАЯ 2

08.05.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

ГНУТОВО, ПАВЛОПОЛЬ,  ПИЩЕВИК, ЧЕРЕНЕКО

 ГНУТОВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25,  ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77, ПИЩЕВИК АРМЕЙСКАЯ 1, ЧЕРНЕНКО ДАЧНАЯ 14, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77

13.05.2019    14.05.2019   15.05.2019

МАРИУПОЛЬ

МАРИУПОЛЬ

УЛ. КУПРИНА 10

16.05.2019

БАХМУТСКИЙ Р-Н

НОВОЛУГАНСКОЕ, ОДРАДОВКА, ДАЧА, НИКОЛАЕВКА 1, 2, КОДЕМА

С.ОДРАДОВКА УЛ. ЗЕЛЕНАЯ 2, КОДЕМА СОВЕТСКАЯ 69, НОВОЛУГАНСКОЕ ПЕРВОМАЙСКАЯ 38, ТРАВНЕВОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5

17.05.2019

 ЛУГАНСКОЕ, ТРОИЦКОЕ

С.ЛУГАНСКОЕ АРТЕМА 7,           ,                          ПЕР. ОБОРОННЫЙ 1                

20.05.2019

НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н

СЧАСТЬЕ

21.05.2019

22.05.2019

ПОПАСНЯНСКИЙ РАЙОН

ЗОЛОТОЕ, ЕКАТЕРИНОВКА

МЕДИЦИНСКАЯ 1/3

23.05.2019

28.05.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

КРАСНОГОРОВКА

УЛ. ЛОМОНОСОВА 18

29.05.2019

30.05.3019

БАХМУТСКИЙ Р-Н

КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО (БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК, ЖОВАНКА)

БАХМУТКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЖОВАНКА МАНУИЛЬСКОГО 68, МАЙОРСК КОЛЬЦОВА 7/1, КУРДЮМОВКА Ж/Д СТАНЦИЯ

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Тег Донбасс, Гуманитарный штаб, фонд Рината Ахметова

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