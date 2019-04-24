В мае помощь Рината Ахметова получат 22 тысячи человек

Продуктовые наборы доставят жителям 26 населенных пунктов Донбасса

Фото: fdu.org.ua

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в мае доставят наборы выживания жителям 26 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 22 тысячи жителей Донбасса. Среди них дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Конфликт не затихает, потребность в помощи не снижается, поэтому Фонд Рината Ахметова продолжает помогать самым нуждающимся. В мае бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский, Попаснянский и Марьинский районы, а также в Мариуполь. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Новгородском (20–24 мая), Станице Луганской (15–17 мая и 20–24 мая) и Передельском (20 мая)",– сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Наборы выживания пятый год регулярно доставляются мирным жителям Донбасса. С начала боевых действий выдано более 12 миллионов продуктовых наборов. Вклад Рината Ахметова в спасение жизней мирных жителей Донбасса отмечают как в Украине, так и за рубежом.

"Сегодня мы наблюдаем, как многие международные организации сворачивают свою деятельность на Донбассе, но Фонд Рината Ахметова продолжает помогать детям и пенсионерам. Это вселяет надежду на будущее", – отметил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

График выездов бригад мобильной выдачи в мае

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 07.05.2019 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, НОВОБАХМУТОВКА АЛЕКСАНДРОПОЛЬ ДОНЕЦКАЯ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ ПАРКОВАЯ 4, НОВОБАХМУТОВКА ШКОЛЬНАЯ 2 08.05.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н ГНУТОВО, ПАВЛОПОЛЬ, ПИЩЕВИК, ЧЕРЕНЕКО ГНУТОВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77, ПИЩЕВИК АРМЕЙСКАЯ 1, ЧЕРНЕНКО ДАЧНАЯ 14, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 МАРИУПОЛЬ МАРИУПОЛЬ УЛ. КУПРИНА 10 16.05.2019 БАХМУТСКИЙ Р-Н НОВОЛУГАНСКОЕ, ОДРАДОВКА, ДАЧА, НИКОЛАЕВКА 1, 2, КОДЕМА С.ОДРАДОВКА УЛ. ЗЕЛЕНАЯ 2, КОДЕМА СОВЕТСКАЯ 69, НОВОЛУГАНСКОЕ ПЕРВОМАЙСКАЯ 38, ТРАВНЕВОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5 17.05.2019 ЛУГАНСКОЕ, ТРОИЦКОЕ С.ЛУГАНСКОЕ АРТЕМА 7, , ПЕР. ОБОРОННЫЙ 1 20.05.2019 НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н СЧАСТЬЕ 21.05.2019 22.05.2019 ПОПАСНЯНСКИЙ РАЙОН ЗОЛОТОЕ, ЕКАТЕРИНОВКА МЕДИЦИНСКАЯ 1/3 23.05.2019 28.05.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н КРАСНОГОРОВКА УЛ. ЛОМОНОСОВА 18 29.05.2019 30.05.3019 БАХМУТСКИЙ Р-Н КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО (БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК, ЖОВАНКА) БАХМУТКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЖОВАНКА МАНУИЛЬСКОГО 68, МАЙОРСК КОЛЬЦОВА 7/1, КУРДЮМОВКА Ж/Д СТАНЦИЯ

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