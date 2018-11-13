В Мариуполе 16-летний парень остановил грабителя

В Мариуполе 16-летний юноша задержал грабителя и передал его полицейским. Как выяснилось, парень услышал женские крики, понял, что происходит ограбление, и бросился догонять злоумышленника. Настигнув злодея, повалил его на землю и удерживал до прибытия полиции.

Как оказалось, Данила Ломакин учится на втором курсе местного колледжа, ранее занимался единоборствами, что и помогло ему задержать грабителя.

"Я занимался боксом. Вот они мне дали такую подготовку", – признался юноша.

Также он припомнил, что в тот момент даже не задумался о том, что его действия могут быть опасными – услышал крики старушки, увидел мужчину, который убегал с сумкой в руках, и мгновенно отреагировал.

"Побежал за ним вслед. Догнал его, повалил на землю. Мимо проходящие мужчины мне помогли его задержать. Мы его задержали до приезда полиции", – рассказал парень.

Грабителем оказался ранее судимый 34-летний мужчина, который признался, что в автобусе заметил деньги у одной из пассажирок, а на остановке вышел следом за ней и напал, когда пенсионерка заходила в подъезд.

"А дальше я выбежал из подъезда, оббежал дом. Меня какой-то неизвестный мне мужчина и малолетка сбили меня с ног и вызвали "новую" полицию", – поведал задержанный.

В полиции 16-летнему Данилу вручили письменную благодарность и пригласили в ряды правоохранительных органов, когда он достигнет совершеннолетия.

"Гордимся тем, что у нас есть, в нашем городе, такие молодые хлопцы. Которые сами за порядок. Не боятся. Родителям от нас большое спасибо", – заявил начальник полиции Мариуполя Сергей Бычин.

Пострадавшей женщине – 74 года, ее здоровью ничего не грозит, а вот грабитель, который всего месяц назад вышел из тюрьмы, снова может туда попасть на срок от четырех до шести лет.

Напомним, ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента, причем злоумышленник всего пару месяцев назад вышел из мест лишения свободы.

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