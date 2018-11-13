В Запорожье грабитель напал на 13-летнего школьника

В Запорожье полицейские по "горячим следам" задержали злоумышленника, который ограбил на улице подростка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, нападение произошло в темное время суток 12 ноября на улице Новомосковской в Коммунарском районе города, где к патрульным подошел школьник и сообщил, что к нему на улице подбежал неизвестный, выхватил из рук телефон и скрылся.

Во время отработки территории полицейские задержали ранее судимого местного жителя 1999 года рождения, у которого изъяли похищенный телефон.

Открыто уголовное производство по статье "грабеж", задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее подобное преступление произошло в Киеве: грабитель напал на 13-летнюю девочку в подъезде, выхватил у нее телефон и сбежал. Родственница потерпевшей опознала в злоумышленнике своего соседа. Подозреваемого разыскали и доставили в управление полиции. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Также мы писали о том, как возле метро "Бориспольская" среди бела дня ограбили женщину. Преступником оказался безработный житель Донецкой области.

Кроме того, ранее посреди улицы на Дарнице молодой житель Сум ограбил пенсионерку. Нападавший ударив женщину по голове, а когда она потеряла сознание, украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.