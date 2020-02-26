Участники соревнований силовиков жаловались на резкую боль в глазах и покраснение лица

В Мариуполе десятки правоохранителей обратились к врачам с одинаковыми жалобами – резкая боль в глазах и покраснение лица. Все пострадавшие были на турнире по рукопашному бою. "Сегодня" выяснили у медиков – что произошло на соревнованиях.

В Мариуполе ежегодно проводят турнир в память о коллеге – спецназовеце Виталии Мандрике, погибшем при задержании диверсионно-разведывательной группы противника пять лет назад. Тогда удалось предотвратить теракт в городе.

В спортивном зале в этом году было многолюдно.

Соревнования правоохранителей продолжались три с половиной часа. Все это время в зале были включены кварцевые лампы, которые используют для дезинфекции помещений.

Перед началом турнира сотрудники спорткомплекса просто забыли выключить лишнее.

После вручения наград почти все пожаловались на боль, говорит офтальмолог Мариупольской больницы Министерства внутренних дел Эвелина Касьянова. Она рассказала "Сегодня", что симптомы у всех были одинаковые.

"Ко мне обратилось около до 30 человек. Все с диагнозом электроофтальмия легкой степени. Был назначен капельный режим на пять дней. Это легкое раздражение слизистой коньюктивы и роговицы. Больные жалуюються на резь в глазах, легкую светобоязнь", – рассказала офтальмолог Мариупольской больницы Министерства внутренних дел Эвелина Касьянова. В тренде На Одессу надвигается коварная "Зехра": чего ждать

Под воздействием высоких доз ультрафиолета происходит разрушение ткани и кровеносных сосудов. В худшем случае облучение может спровоцировать даже рак кожи и катаракту. Обошлось без тяжелых последствий, однако из сорока пострадавших восемь до сих пор на больничном. Чувствуют себя удовлетворительно, говорят коллеги. Чтобы найти виновных, начато служебное расследование.

"После проведения этого расследования мы сможем говорить о лицах, причастных к включению кварцевых ламп, в результате чего полицейские получили незначительные травмы", – говорит представитель полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

"Сегодня" потребовали ответа от администрации спорткомплекса – чья именно халатность привела к таким последствиям. Однако – ответа не последовало.

"Моего руководителя сейчас нет. Он на выезде", – ответил нам работник спорткомплекса.

Ранее "Сегодня" писали, как полицейский в Мариуполе обезвредил вооруженного пьяного человека.

Также мы рассказывали, как мариупольские правоохранители разоблачили пешехода, который зарезал возмущенного водителя.

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