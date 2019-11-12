Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

Стрельба в Мариуполе: полицейский обезвредил вооруженного пьяного человека – видео

12 ноября, 14:37

Патрульный находился вне службы и был в штатском

В Донецкой области сотрудник патрульной полиции обезвредил опасного злоумышленника в Мариуполе. Вечером нетрезвый мужчина стал размахивать ножом посреди улицы.

Полицейский Андрей Высоцкий решил сделать ему замечание, хотя был не на службе. В ответ мужчина достал пистолет и начал стрелять в прохожих.

Чтобы избежать жертв, патрульный решил обезвредить стрелка самостоятельно. Сначала отвлек, потом повалил на землю. Так и держал до приезда подкрепления.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

Недавно на Днепропетровщине взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс Мариуполь Донецкая область полицейский стрелок

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
Помощь переселенцам с Донбасса: в Раде рассказали, какой политики нужно избежать
Помощь переселенцам с Донбасса: в Раде рассказали, какой политики нужно избежатьУкраина
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверки
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверкиПолитика
Россия готовит боевикам серьезную проверку: появились подробности
Россия готовит боевикам серьезную проверку: появились подробностиДонбасс
Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине
Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться УкраинеЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...