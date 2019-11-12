Стрельба в Мариуполе: полицейский обезвредил вооруженного пьяного человека – видео

Патрульный находился вне службы и был в штатском

В Донецкой области сотрудник патрульной полиции обезвредил опасного злоумышленника в Мариуполе. Вечером нетрезвый мужчина стал размахивать ножом посреди улицы.

Полицейский Андрей Высоцкий решил сделать ему замечание, хотя был не на службе. В ответ мужчина достал пистолет и начал стрелять в прохожих.

Чтобы избежать жертв, патрульный решил обезвредить стрелка самостоятельно. Сначала отвлек, потом повалил на землю. Так и держал до приезда подкрепления.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

Недавно на Днепропетровщине взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

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