В Мариуполе копы разоблачили пешехода, который зарезал возмущенного водителя

Водитель едва не сбил пешехода, вышел высказать ему возмущение и получил ножом в грудь

/ Фото: Нацполиция

В Мариуполе пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, в ответ на замечание возмущенного водителя, вынул нож и вонзил ему в грудь, а потом сбежал.

Копы сумели оперативно установить и задержать подозреваемого, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Преступление было совершено еще 1 ноября, около 15:00, когда 31-летний водитель Audi-Q7, двигаясь по дороге в Левобережном районе, увидел, как перед его машиной пешеход перебегает дорогу в неустановленном месте

Водитель был вынужден резко затормозить, после чего вышел из машины и высказал свое недовольство. В ходе завязавшейся ссоры пешеход вынул нож и ударил им в грудную клетку водителя.

Раненый, пытаясь самостоятельно добраться до больницы, сел за руль, однако вскоре потерял сознание и умер, а его неуправляемый автомобиль врезался в дерево.

По информации прокуратуры, 31-летний подозреваемый был задержан в тот же день, а 4 ноября суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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