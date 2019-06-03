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В Мариуполе прошел забег на жаре: одиннадцать пострадаших

3 июня, 14:14

Соревнования устроили в самый солнцепек

Фото: 0629
Фото: 0629.

В Мариуполе Донецкой области, где вчера прошел самый масштабный забег в истории города – "Мариупольская десятка", врачам пришлось оказывать помощь 11 участникам соревнований.

Большинство из них получило тепловой удар, сообщает 0629.

Среди пострадавших – 6 детей. В частности, 7-летний мальчик, а также девочки 14 и 15 лет получили тепловой удар. 14-летний мальчик серьезно повредил руку, у 11-летнего ребенка был сломан палец на ноге, 17-летний подросток пережил спазм мышц и судорогу в ноге. Всем детям была оказана медицинская помощь. Часть пострадавших была госпитализирована.

Ситуация со взрослыми бегунами оказалась сложнее. Тепловые удары средней тяжести получили двое мужчин из Мариуполя, 34 и 25 лет, и 38-летняя жительница города Селидово. Пострадавшие от жары были госпитализированы в областную больницу интенсивного лечения.

В тяжелом состоянии в больницу были доставлены 33-летний мужчина и 25-летняя женщина, которая из-за теплового удара впала в кому. К счастью, в настоящее время она уже пришла в себя.

Всего в забегах на трех дистанциях приняли участие более 3000 участников. Забег на 10 км состоялся практически в полдень, пишет издание. И чтобы спасти бегунов от летнего зноя, участников обливали водой из гидрантов:

Как сообщалось, в центре Харькова прошел массовый велозаезд.

Накануне 200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре

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Тег Мариуполь, соревнования, забег, тепловой удар

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