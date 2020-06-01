В Мариуполе пьяный "шутник" угрожал людям зажигалкой-гранатой

В Мариуполе на одной из остановок общественного транспорта пьяный мужчина реши устроить необычную "шутку" и начал пугать окружающих зажигалкой в форме гранаты.
Как сообщили в областном управлении полиции Донецкой области, очевидцы вызвали стражей порядка.
"На одной из остановок общественного транспорта сидит неизвестный мужчина с предметом похожим на гранату", - говорилось в заявлении горожан.
На это сообщение отреагировал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа, а "шутник", увидел приближающихся копов, начал угрожать, что сорвет "чеку".
Между тем, один из патрульных узнал злоумышленника и завел с ним разговор, чтобы уговорить сдаться, и в ходе разговора выяснилось, что "граната" – зажигалка.
Было открыто уголовное производство по статье "хулиганство", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее сотни жителей Мариуполя устроили "штурм" нового магазина, где им обещали крупные скидки. По словам очевидцев, одновременно зайти в супермаркет пытались около двухсот человек.
А в Харькове недавно пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.
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