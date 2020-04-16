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В Мариуполе сотни людей пошли на штурм магазина: обещали скидки (фото, видео)

16 апреля, 17:55

Руслан Ровик

Несмотря на карантин, люди соблазнились обещанием скидок в новом магазине

В Донецкой области сотни жителей Мариуполя, несмотря на карантин, пришли на открытие нового магазина, где им обещали крупные скидки.

По словам очевидцев, одновременно зайти в супермаркет пытались около двухсот человек, многие были в защитных масках, но дистанцию люди не соблюдали, находясь вплотную друг к другу, сообщает 0629.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, и копы через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но их никто не слушал.

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При этом некоторые горожане заявляли, что пришли к магазину не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина". Особо агрессивным горожанам патрульные угрожали штрафом.

Между тем, охранники магазина не пускали внутрь журналистов, и даже полицейским, после длительных уговоров, удалось добиться, чтобы внутрь зашел лишь один из стражей порядка.

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Жители Мариуполя рассказали, что накануне представители супермаркета расклеили по городу объявления, в которых анонсировали большие скидки и розыгрыш ценных призов. Однако те, кому удалось прорваться в магазин, заверили, что обещанные 30% скидки оказались обманом.

В итоге, к супермаркету прибыли пять экипажей патрульной полиции, копы собирали объяснения у присутствующих и вскоре магазин был закрыт по требованию стражей порядка.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали сайту "Сегодня", что решение об отмене карантина, сокращении его сроков или ослабления ограничений будет приниматься после пасхальных праздников..

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Добавим, что в Украине идет уже 36-й день карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19. Официально он был введен до 24 апреля.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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