В Мариуполе жильцам общежития за долги отключили газ

Задолженность жильцов превысила 100 тысяч гривен

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Мариуполе жильцам общежития за долги отключили газ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg 2019-03-21T18:38:00+02:00 Донбасс Задолженность жильцов превысила 100 тысяч гривен

В Мариуполе жильцам одного из общежитий отключили газ из-за чрезмерной задолженности за поставленные услуги – люди недоплатили более 100 тысяч гривен.

В свою очередь, горожане жалуются на высокие тарифы и надеются на помощь городской власти. Так, Оксана Жибина занимает половину комнаты в общежитии – у нее есть инвалидность, и с детства женщина не работает, а из-за нехватки денег накопила долг за жилье.

"Я не отрицаю, что надо платить, но на данный момент не оплачиваю. Как мне существовать на эти деньги?" – заявила она.

При этом в здании есть проблемы с канализацией, а сам дом – заброшен. По словам жильцов, управляющая компания не выполняет своих обязательств и завышает тарифы. В свою очередь, Любовь Подгайно с тремя детьми занимает одну комнату, а коммунальные услуги оплачивает по счетчикам.

"448 нам пришел счет за свет. 448 кВт мы наматываем в комнате на 17,6 квадратных комнатах. Около трех выходит, где-то за всю нашу комнату", – подсчитала она

В целом же жильцы общежития не доплатили за коммунальные услуги 100 тысяч гривен и три дня назад им отключили газ.

"Нами соблюдены все законодательные нормы, мы предупреждали жильцов, вывешивали объявления, но, так как долг не был погашен, мы направили письмо в "Азовгаз" с просьбой отключить данный дом от газопоставок", – объяснила Елена Миненко, менеджер компании "Город для людей".

"На основании этого письма, так как мы не можем производить отключение, мы обратились к оператору ГРМ ПАО "Мариупольгаз" с поручением на отключение", – добавила Светлана Калиниченко, директор " Азовгаза".

В такой же ситуации оказались еще два общежития– им планируют отключить электричество. Общая задолженность трех домов – почти полмиллиона гривен. Жильцы надеются на помощь города, но пока что сидят без газа.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что снизить цену на газ Украина может только при согласовании с Всемирным банком и МВФ. Приняв решение в одностороннем порядке, Украине получит "отказ от сотрудничества от международных партнеров и, как следствие, глубокий экономический кризис".

При этом, по мнению главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену на газ этой весной благодаря снижению цены газа на европейских рынках.

В свою очередь, Гройсман считает, что в предложении Коболева "может быть ловушка", так как в случае отмены ограничения цены (максимум – 8,55 грн за кубометр) она может стать выше – например, 10 или 11 грн за кубометр. Впрочем, Кабмин все равно поручит "Нафтогазу" и Минфину начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Мариуполе жильцам общежития за долги отключили газ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.