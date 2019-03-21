Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В Мариуполе жильцам общежития за долги отключили газ

Сегодня, 18:38

Задолженность жильцов превысила 100 тысяч гривен

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Мариуполе жильцам общежития за долги отключили газ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg Донбасс Задолженность жильцов превысила 100 тысяч гривен

В Мариуполе жильцам одного из общежитий отключили газ из-за чрезмерной задолженности за поставленные услуги – люди недоплатили более 100 тысяч гривен.

В свою очередь, горожане жалуются на высокие тарифы и надеются на помощь городской власти. Так, Оксана Жибина занимает половину комнаты в общежитии – у нее есть инвалидность, и с детства женщина не работает, а из-за нехватки денег накопила долг за жилье.

"Я не отрицаю, что надо платить, но на данный момент не оплачиваю. Как мне существовать на эти деньги?" – заявила она.

При этом в здании есть проблемы с канализацией, а сам дом – заброшен. По словам жильцов, управляющая компания не выполняет своих обязательств и завышает тарифы. В свою очередь, Любовь Подгайно с тремя детьми занимает одну комнату, а коммунальные услуги оплачивает по счетчикам.

"448 нам пришел счет за свет. 448 кВт мы наматываем в комнате на 17,6 квадратных комнатах. Около трех выходит, где-то за всю нашу комнату", – подсчитала она

В целом же жильцы общежития не доплатили за коммунальные услуги 100 тысяч гривен и три дня назад им отключили газ.

"Нами соблюдены все законодательные нормы, мы предупреждали жильцов, вывешивали объявления, но, так как долг не был погашен, мы направили письмо в "Азовгаз" с просьбой отключить данный дом от газопоставок", – объяснила Елена Миненко, менеджер компании "Город для людей".

"На основании этого письма, так как мы не можем производить отключение, мы обратились к оператору ГРМ ПАО "Мариупольгаз" с поручением на отключение", – добавила Светлана Калиниченко, директор " Азовгаза".

В такой же ситуации оказались еще два общежития– им планируют отключить электричество. Общая задолженность трех домов – почти полмиллиона гривен. Жильцы надеются на помощь города, но пока что сидят без газа.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что снизить цену на газ Украина может только при согласовании с Всемирным банком и МВФ. Приняв решение в одностороннем порядке, Украине получит "отказ от сотрудничества от международных партнеров и, как следствие, глубокий экономический кризис". 

При этом, по мнению главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену на газ этой весной благодаря снижению цены газа на европейских рынках.

В свою очередь, Гройсман считает, что в предложении Коболева "может быть ловушка",  так как в случае отмены ограничения цены (максимум – 8,55 грн за кубометр) она может стать выше – например, 10 или 11 грн за кубометр. Впрочем, Кабмин все равно поручит "Нафтогазу" и Минфину начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ). 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Мариуполь, отключение, задолженность

Вы сейчас просматриваете новость " В Мариуполе жильцам общежития за долги отключили газ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нафтогаз" снизит цену на газ в некоторых городах

Вчера, 13:25

Речь идет о "нафтогазовском" газсбыте, на другие компании эта инициатива не распространяется

В Черкассах вспыхнул скандал из-за действий газовщиков

15 марта, 18:48

Газовщики отключили газ по аварийному вызову и отказались его возвращать

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

7 причесок, которые сделают вас моложе

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

4 имени мужчин, которых нужно избегать

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна