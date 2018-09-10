В морской политике Украины произошел практически полный провал – военный эксперт

В утвержденных Советом национальной безопасности и обороны основных параметрах оборонного бюджета Украины на 2019 год содержатся две большие проблемы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"В целом общие положения имеют правильное направление. Но есть проблемы. Во-первых, тот факт, что 5% ВВП у нас идет не просто на Вооруженные силы и оборону, а сюда включены расходы на Службу безопасности, МВД, Нацгвардию, то есть на компонент безопасности. На оборону не выделяется тот объем запроса, которые просят ВСУ, в частности, Генштаб. То есть, идет определенное недофинансирование Вооруженных сил. А во-вторых, бюджет фактически продолжает быть бюджетом проедания. Около 60-70% расходов на ВСУ тратятся именно на содержание – зарплаты, коммунальные услуги воинских частей, питание и др.", – подчеркнул он.

Как добавил эксперт, только небольшая часть (15-20%) реально направляется на закупку новейшего или модернизацию старого вооружения, "что является небольшой цифрой, которую нужно удваивать, а то и утраивать, чтобы выйти на бюджеты 50% на 50%".

"То есть 50% – на содержание, а 50% – на закупку вооружений. Но тенденция, что этот бюджет будет фактически идти на содержание, сохраняется. При этом мы нуждаемся в большом рывке именно в закупке вооружений и модернизации", – добавил Мусиенко.

Комментируя утверждение СНБО комплекса мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах страны, а также акваториях Азовского и Черного морей, глава Центра военно-правовых исследований отметил, что это является запоздалым решением.

"Хорошо, что оно есть, однако это решение является чрезвычайно запоздалым, потому что вопрос морской доктрины не был решен с момента аннексии Крыма, когда Украина потеряла значительную часть военных кораблей в АРК. После этого не дали ответ на вопрос, какой флот Украина должна строить, и в чем заключается морская политика Украины. То есть, как мы видим дальнейшее развитие флота, а не просто говорить про "волчьи стаи" и артиллерийские корабли. Это не очень серьезно для Черного моря, а больше подходит для Азовского моря. Но в рамках Черного моря Украине нужны корабли, а не эти предлагаемые катера", – пояснил Мусиенко.

Как добавил эксперт, в этом контексте Украина все никак не может выпустить корвет, который строится уже около 10 лет, и "у нас опять идет недофинансирование объемом почти 1 млрд грн из того, что планировалось на этот год".

"У нас также непонятная ситуация с предприятиями, производящими военные, и не только, корабли. В частности, в Николаеве на сегодняшний день фактически простаивают огромные мощности. Они не производят мощь украинского Черноморского флота, Военно-морских сил. То есть, существует большой комплекс проблем и вызовов, на которые не дали ответы. И наконец, надеюсь, что все-таки будет разработана морская доктрина или по крайней мере стратегический вектор, какой флот мы строим, в каком направлении и сколько под это необходимо финансирования. Потому что, к сожалению, в морской политике у нас произошел практически полный провал", – резюмировал он.

Как сообщалось, на заседании СНБО 6 сентября были утверждены основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год. Всего на нужды сектора национальной безопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, одним из важных приоритетов бюджета на следующий год определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих.

Тем не менее, ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Александр Билецкий в целом позитивно оценивал утверждение основных параметров оборонного бюджета на следующий год, но подчеркивал, что единственным вариантом побеждать российских оккупантов является стратегия и развитие украинских Вооруженных сил, а также спецслужб.