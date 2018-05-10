В небо над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг

Сегодня, 02:27

Над оккупированной Горловкой запустили 10-метровый флаг Украины

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В небо над Горловкой, которая подконтрольна сепаратистам "ДНР", запустили 9 мая большой флаг Украины из соседнего Светлодарска. Об этом информировали в штабе Операции объединенных сил.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", − говорится в сообщении штаба в Facebook.

Между тем, с начала суток 9 мая оккупанты провели 11 прицельных обстрелов по позициям военных операции Объединенных сил (ООС). В течение минувшей ночи были зафиксированы провокационные обстрелы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в частности, в сторону защитников населенных пунктов Водяное, Широкино, Павлополь, Пески, Пищевик, Гнутово и по защитникам шахты Бутовка.

8 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил  также оставалась сложной и характеризовалась увеличением применения противником тяжелого вооружения, особенно артиллерии.
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"Сегодня"

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