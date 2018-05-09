9 мая на Донбассе: оккупанты прицельно бьют по украинским военным

Боевики также активно ведут провокационные обстрелы сил ООС из гранатометов и стрелкового оружия

С начала суток 9 мая оккупанты провели 11 прицельных обстрелов по позициям военных операции Объединенных сил (ООС), сообщил во время брифинга пресс-секретарь министерства обороны Украины Максим Праута.

"С полуночи, по состоянию на утро, со стороны боевиков оккупационных администраций РФ уже зафиксировано 11 прицельных обстрелов. Утром оккупанты вели обстрел из миномета калибра 82 мм по защитникам Авдеевки", – рассказал представитель Минобороны.

По его словам, в течение этой ночи были зафиксированы провокационные обстрелы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в частности, в сторону защитников населенных пунктов Водяное, Широкино, Павлополь, Пески, Пищевик, Гнутово и по защитникам шахты Бутовка.

Напомним, 8 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и характеризовалась увеличением применения противником тяжелого вооружения, особенно артиллерии.

В свою очередь, украинские военные ранее предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко".

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.



