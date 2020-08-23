В небо над оккупированным Донбассом выпустили шарики в цветах украинского флага (фото)

Активисты из Мариуполя в День Государственного Флага Украины отправили поздравление жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщается на сайте 0629.
Так, украинцы взяли 50 шаров синего и желтого цвета, символизирующие флаг Украины. Они отправили их через линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий.
"Активисты надеются, что шары долетят до украинцев, проживающих за линией разграничения, и они почувствуют, что о них помнят", – написали в сообщении.
Напомним, совсем недавно на Донбассе волонтеры отправили оккупантам оригинальные "поздравления" ко Дню независимости Украины. С помощью шариков, наполненных водородом, боевикам "переслали" тысячи открыток.
Кроме того, ранее украинский флаг подняли в небе над оккупированным Крымом. В акции участвовало около двух десятков человек. Кроме 25-метрового флага, они отправили в сторону Крыма две тысячи листовок с надписью "Крым – это Украина".
Кстати, украинцев с Днем флага сегодня уже поздравлял президент Владимир Зеленский. Он напомнил, как 24 августа 1991 года сине-желтый флаг внесли в украинский парламент; как украинский флаг победно поднимали на Олимпийских играх; как на орбите нашей планеты на высоте в 300 километров украинский флаг развернул в космосе космонавт Леонид Каденюк.
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