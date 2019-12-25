В ОБСЕ назвали количество погибших мирных жителей на Донбассе

В этом году количество погибших меньше, чем в прошлом

Наблюдатель СММ ОБСЕ на востоке Украины. Архивное фото: osce.org

С начала 2019 из-за боев на Донбассе погибли по меньшей мере 18 гражданских по обе стороны фронта, еще более 120 ранены. Об этом сообщила мониторинговая миссия ОБСЕ, пишет BBC News Украина.

"С начала 2019 Специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", – говорится в ответе.

За год зафиксировали почти 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

До 18 зафиксированных смертей пока не входит погибший недавно житель прифронтовой Марьинки. По данным ВСУ, 18 декабря его застрелил снайпер из формирований так называемой "ДНР".

В ОБСЕ еще проверяют данный случай.

Также по отчетам ОБСЕ, в этом году на Донбассе погибло меньше гражданских, чем в прошлом. Так, в начале декабря 2018 года было известно о 43 погибших и 179 раненых гражданских.

Больше всего погибают от мин, из-за неосторожного обращения со взрывчаткой, а также в результате обстрелов.

Количество погибших украинских военных в 2019 и 2018-м остается примерно на одинаковом уровне – в оба года, по данным Генштаба ВСУ, боевые потери армии составили около ста бойцов.

Вооруженные формирования т.н. "ДНР" и "ЛНР" информации о своих потерях не публикуют. По версии разведки ВСУ, количество их погибших больше от потерь Объединенных сил.

Напомним, ранее на Донбассе подорвались боевики, устанавливая мины. Противник в хаотичном порядке устанавливает минные поля, а потом по ним же "неаккуратно" ходит.

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