В ОБСЕ рассказали о взрывах возле их камер на Донбассе
В период с 15 по 17 марта в Донецкой области СММ зафиксировала около 150 взрывов
За прошедшие двое суток Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 150 взрывов в Донецкой области, в частности, разрывы снарядов за 200-500 м от камеры СММ. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ в отчете на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 17 марта.
В отчете указано, что в период с 15 по 17 марта в Донецкой области СММ зафиксировала около 150 взрывов.
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах южнее н.п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также в южном направлении от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), в том числе 4 взрыва, оценены как разрывы снарядов за 200-500 м от камеры СММ , также в районах юго-восточнее н.п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) и в районах на восточно-северо-восток от н.п. Майорск (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).
Напомним, 18 марта боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.
Сутками ранее, 17 марта, на Донбассе погиб украинский боец, но ВСУ отомстили боевикам за побратима .
А 16 марта боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Оба раза – в районе хутора Вольный. Тогда погиб один украинский воин и еще один получил ранения.
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