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На Донбассе погиб украинский боец: ВСУ отомстили боевикам за побратима

Сегодня, 07:17

Еще два бойца ВСУ в результате вражеских обстрелов получили ранения

Фото: AFP
На Донбассе погиб украинский боец: ВСУ отомстили боевикам за побратима //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg Донбасс Еще два бойца ВСУ в результате вражеских обстрелов получили ранения

За минувшие сутки, 17 марта, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. В результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, еще два – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 марта противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Кроме того, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ в районе Водяного, из минометов калибра 120 мм – вблизи Марьинки.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов 82-го калибра и из противотанковых ракетных комплексов вел огонь в районе Крымского, а из противотанковых ракетных комплексов – вблизи Новотошковского. Минометы калибра 82 мм были применены в районе Золотого-4 и Новолуганского. У последнего боевики еще применяли автоматические станковые гранатометов. Кроме того, из гранатометов различных систем российские наемники вели огонь вблизи Луганского.

"Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения. На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив четырех оккупантов", – рассказали в ООС.

Напомним, что накануне, 16 марта, боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Оба раза – в районе хутора Вольный. Тогда погиб один украинский воин и еще один получил ранения.

В свою очередь, по данным разведки, ответным огнем ВСУ были уничтожены два оккупанта и еще двое – ранены. Кроме того, удалось уничтожить беспилотник противника.

Кроме того, мы писали, что за день до этого боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако день обошелся для ВСУ без погибших и раненых.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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