На Донбассе нашли мертвым агента спецлужбы США

Боевики отобрали у него SIM-карту, после чего он пропал

/ Фото: AFP

Внештатный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Билли Рейли был найден мертвым на оккупированной территории Донбасса, после чего боевики обвинили ФСБ России в его смерти. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, сейчас представители ФБР утверждают, что не посылали его в зону боевых действий.

После того, как над Донбассом сбили малайзийский боинг, Рейли сообщил родителям, что отправляется в Россию, и направился на ростовскую базу движения "Новороссия". На территорию так называемой "ДНР" он хотел попасть через Ростов-на-Дону в составе автоколонны с гуманитарной помощью.

В июне Рейли сообщил, что хочет нелегально пересечь границу с Украиной через секретный пограничный КПП, подконтрольный боевикам. Перед пересечением границы боевик по кличке "Броня Калмык" попросил Рейли вынуть сим-карту, чтобы украинские военные якобы не смогли определить его местоположение на поле боя. Взамен он выдал американцу шлем, бронежилет, наплечную кобуру и камуфляж.

После 25 июня родители Рейли больше не получали сообщений от сына, а 3 июля в районе Ростова-на-Дону телефон Билли перестал выходить на связь. Родители не могли найти Рейли три года. В свою очередь боевики утверждали, что он в ФСБ.

Позже в Донецкой области нашли его тело.

"Рейли обращались в посольство США в Москве и посольство России в Вашингтоне. Семье ответили, что не знают, что произошло с их сыном. Консульское бюро Государственного департамента США и трое сенаторов готовы были помочь семье, но как только узнавали о связях Рейли с ФБР, их энтузиазм угасал. В июне 2018 года нанятый семьей частный детектив из Москвы сообщил родителям, что имя Билли фигурировало в сводках МВД России", – отмечает издание.

Напомним, ранее стало известно о гибели военнослужащей Ярославы Никоненко из 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, у которой ранее на Донбассе погиб отец.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии разграничения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

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