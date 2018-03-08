В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в дом

В Донецке, оккупированном боевиками так называемой "ДНР" сошел с рельсов и врезался в жилой дом трамвай.

Инцидент произошел в Буденновском районе города, сообщают ресурсы подконтрольные боевикам.

На месте происшествия работает так называемая "полиция", а обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.





Фото: 062.ua, ДАН

Фото: 062.ua, ДАН

Напомним, что накануне 8 марта мы писали о том, как воспринимают жительницы Донецка этот праздник в оккупации. Как выяснилось, хоть город традиционно оживляется, но далеко не все могут прочувствовать женский праздник.

Как говорят сами дончанки, жизнь в оккупации не располагает к искреннему и беззаботному веселью. За последние четыре года женщинам Донецка досталось не меньше тягот, чем мужчинам.

Жительницы города пожаловались, что косметика, одежда, обувь стоят гораздо дороже, чем на подконтрольных территориях и дороже, чем в России. Дешевые изделия не выдерживают даже одного сезона.

Еще одним негативным фактором стало то, что "ночные клубы закрываются в десять часов, как и прочие кафе-рестораны".

"Можно тусить в ресторанах при гостиницах и ночевать там в номерах, но это "удовольствие" стоит недешево – средний номер стоит около 2000 рублей (920 грн), – рассказывает дончанин Максим. – Примерно как пара среднемесячных зарплат. Поэтому "заседают" там не простые люди, а "министры" да военные в чинах".

В свою очередь, дончанки, живущие на окраинах города, соседствующих с линией фронта, также не представляют, как можно веселиться, если в паре километров от дома – война. За почти четыре года военных действий новоиспеченные "власти" не удосужились сделать даже поверхностный ремонт пострадавших от обстрелов зданий. Дыры в стенах и общее запустение не дают поводов для радости.

А накануне 8 марта по всему Донецку появились листовки с напоминанием о проукраинском митинге, который состоялся в городе ровно четыре года назад.