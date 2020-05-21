В ООС отреагировали на приведение боевиков в полную боеготовность

Объединенные силы контролируют ситуацию как на линии соприкосновения, так и передвижения противника на временно оккупированных территориях и готовы адекватно реагировать на возможные провокации. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Павел Ковальчук.

По его словам, какие-либо действия по приведению в боевую готовность войск на линии соприкосновения после заявлений главарей боевиков не проводились, поскольку украинские военные постоянно пребывают там в состоянии высшей боевой готовности.

"Идут боевые действия, какая еще большая готовность может быть у военных, пребывающих на передовой? Мы уже давным-давно в полной боевой готовности и готовы адекватно реагировать на любые провокации. Наши подразделения отслеживают информацию на линии (соприкосновения), также отслеживаются действия противника на оккупированных территориях. Также в районе ООС в готовности пребывают резервы, которые мы готовы задействовать в случае необходимости", – отметили в штабе военных.

Как сообщали новости "Сегодня", главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" объявили "полную боевую готовность" для бандформирований. На улицах Донецка замечена военная техника. Оккупанты винят украинских военных в обстреле, в результате которого якобы была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, социальные объекты и жилой сектор. Теперь боевики хотят отодвинуть линию соприкосновения от линии электропередачи. В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. Более того, в связи с этой ситуацией руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма собирает экстренное заседание Контактной группы.

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В то же время народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук рассказывала в комментарии сайту "Сегодня" о причинах обострения на Донбассе. По ее словам, на передовой каждый раз накаляется обстановка, если переговоры по Донбассу идут не по плану Кремля.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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