В Покровске из-за ям на дорогах вспыхнул скандал

В Покровске пообещали капитально отремонтировать дорогу на проблемной улице

В Покровске из-за ям на дорогах вспыхнул скандал 2019-02-19T18:28:07+02:00 Донбасс В Покровске пообещали капитально отремонтировать дорогу на проблемной улице

На Донбассе произошел скандал в Покровске – из-за ям на дороге шоферы отказались выводить общественный транспорт на улицы и сотни людей были вынуждены пешком ходить на остановки на соседних улицах.

Горожане говорят, что невозможно даже вызвать такси. На улице Шмидта асфальт заливает талыми водами, а вся дорога – в грязи. Водители подсчитали убытки.

"Водой была залита яма, ее просто не было видно. Поэтому такой сильный был удар", – рассказал один из водителей, показывая вмятину на бампере своего авто.

Также из-за бездорожья сменил маршрут и общественный транспорт и, чтобы сесть в автобус некоторым приходится идти пешком несколько километров.

"Автобус редко ходит. Ямы, выбоины, грязь, оно же тает", – объяснила жительница Покровска.

Также отказываются ехать на эту улицу и таксисты, несмотря на двойную плату.

"Из‑за этого и не ездим. Машины же не высокие, а ямы большие", – объяснил один из таксистов.

Однако городской голова пообещал вернуть перевозчиков на маршруты.

"Перевозчики должны выполнять условия, если нет, мы вправе заменить на другого перевозчика. Там дорога в таком состоянии последние лет 15, размывает основание, большое количество остатков, мы равняем бульдозером", – заявил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

Пока что ямы латают щебнем и шлаком, а капитальный ремонт обещают начать весной и уже выделили на это 10 миллионов гривен. Еще 40 ожидают от области.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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