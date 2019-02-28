В районе проведения ООС нашли тайник с оружием и боеприпасами
Схрон обнаружили в гараже одного из автокооперативов Мариуполя
В Мариуполе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Тайник обнаружили в гараже одного из автокооперативов города. Там правоохранители нашли пистолет-пулемет для бесшумного огня российского производства, автомат Калашникова, пистолет Марголина, пистолет Люгер П38, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, 3 тысячи патронов калибра 5,45 мм, 1600 патронов калибра 9 мм, 10 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, мину ПОМ2р, четыре килограмма пластида и устройство дистанционного подрыва.
Как выяснилось, гараж принадлежит жителю Херсонской области, который сейчас находится в России. По информации спецслужбы, средства поражения злоумышленник спрятал для совершения диверсий и террористических актов.
"В рамках открытого уголовного производства по ч.5 ст. 260 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", – отметили в СБУ.
Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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