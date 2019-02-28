В районе проведения ООС нашли тайник с оружием и боеприпасами

Схрон обнаружили в гараже одного из автокооперативов Мариуполя

Фото: СБУ.

В районе проведения ООС нашли тайник с оружием и боеприпасами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e5/4ec/5c77e54ecd1aa.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e5/4ec/5c77e54ecd1aa.jpeg 2019-02-28T15:43:00+02:00 Донбасс Схрон обнаружили в гараже одного из автокооперативов Мариуполя

В Мариуполе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тайник обнаружили в гараже одного из автокооперативов города. Там правоохранители нашли пистолет-пулемет для бесшумного огня российского производства, автомат Калашникова, пистолет Марголина, пистолет Люгер П38, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, 3 тысячи патронов калибра 5,45 мм, 1600 патронов калибра 9 мм, 10 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, мину ПОМ2р, четыре килограмма пластида и устройство дистанционного подрыва.











Как выяснилось, гараж принадлежит жителю Херсонской области, который сейчас находится в России. По информации спецслужбы, средства поражения злоумышленник спрятал для совершения диверсий и террористических актов.

"В рамках открытого уголовного производства по ч.5 ст. 260 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", – отметили в СБУ.

Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В районе проведения ООС нашли тайник с оружием и боеприпасами". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.