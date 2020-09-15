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На Донбассе двое военных подорвались на растяжке

15 сентября, 16:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Военнослужащих госпитализировали

На Донбассе в районе Шумов двое военных подорвались на гранате РГД-5, установленной в виде растяжки.

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Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что пострадавшими являются двое военнослужащих – полковник Александр Апполонов и пресс-секретарь 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Виктор Залевский.

"Оба раненых доставлены в больницу города Торецк, их состояние – стабильное, удовлетворительное. Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации", - уточнили в штабе.

Виктор Залевский
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Виктор Залевский

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Пока продолжается расследование. В ООС не исключают, что этот инцидент был не случайным. Информацию о случившемся передали представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 14 сентября, они три раза открывали огонь. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши защитники в ответ оружие не применяли.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения со стороны боевиков. Оккупанты подтянули тяжелую технику к линии разграничения.

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