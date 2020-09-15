На Донбассе двое военных подорвались на растяжке

На Донбассе в районе Шумов двое военных подорвались на гранате РГД-5, установленной в виде растяжки.

Реклама

Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что пострадавшими являются двое военнослужащих – полковник Александр Апполонов и пресс-секретарь 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Виктор Залевский.

"Оба раненых доставлены в больницу города Торецк, их состояние – стабильное, удовлетворительное. Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации", - уточнили в штабе.

Реклама Виктор Залевский В тренде В Украине стартовали самые масштабные в 2020 году военные учения

Пока продолжается расследование. В ООС не исключают, что этот инцидент был не случайным. Информацию о случившемся передали представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 14 сентября, они три раза открывали огонь. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши защитники в ответ оружие не применяли.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения со стороны боевиков. Оккупанты подтянули тяжелую технику к линии разграничения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама