В сети сообщили о гибели одного из лучших украинских разведчиков на Донбассе

Сегодня, 15:08

Доброволец с позывным Баррет погиб ночью от пули снайпера

Фото: Facebook Романа Синицына
Фото: Facebook Романа Синицына

В ночь на 9 марта на Донбассе вражеским снайпером был убит боец полка "Азов" с позывным Баррет, которого называли одним из лучших разведчиков подразделения.

Об этом сообщил известный блогер и волонтер Роман Синицын в своем Facebook.

"Не могу поверить. Баррет погиб сегодня ночью от пули снайпера. Один из лучших разведчиков "Азова", – написал он.

Синицын добавил, что "Баррет постоянно где-то ходил со своей группой в "серой" зоне – минировал, что-то выслеживал, лежал днями в "лежках", возвращался с трофеями".

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"На войне с первых дней. "Донбасс", Иловайск, потом "Азов". О Баррете ходили легенды даже в полку, среди своих. О результатах, об операциях. В секторе его группу знали все", – отметил волонтер.

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При этом он напомнил, что погибший боец, которому было 23 года, "отправил в ад десятки врагов, в том числе в прямом эфире рашаТВ".

Напомним, ранее украинские военные рассказали, почему боевики постоянно срывают перемирие на фронте: по их мнению, обстрелы позиций ВСУ ведутся для того, чтобы вызвать ответный огонь и снять с себя ответственность за нарушение всеобъемлющего перемирия.

Ранее в штабе АТО подтвердили гибель украинского воина, а также сообщили о минометном обстреле боевиками окрестностей Авдеевки.
Донбасс, разведчик, снайпер, Азов
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Источник:

"Сегодня"

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