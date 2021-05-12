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В школе Луганской области дети устроили резню: мальчик в больнице

12 мая, 18:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Между двумя подростками началась драка, во время которой младший мальчик порезал противника

В Луганской области на территории школы ученик ударил мальчика ножом. Пострадавшего госпитализировали, сейчас угрозы жизни нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что инцидент случился на спортивной площадке в городе Приволье. О событии сообщила классный руководитель пострадавшего подростка.

Копы установили, что между двумя мальчиками произошел конфликт и ученик 7 класса начал бить ученика 5 класса. Тогда младший школьник достал кухонный нож и дважды ударил обидчика.

Полицейские выяснили, что нож ребенок принес, чтобы чтобы вырезать рогатки. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Харьковской области на вокзале мужчина бросался с ножом на людей. Его задержали правоохранители.

Кроме того, в Одесской области во время поминовения умерших родственников произошло убийство. Мужчина смертельно ранил своего знакомого.

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