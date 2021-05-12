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На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчину

12 мая, 16:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Все три дня, пока копы искали подозреваемого, он прятался в поле, сейчас мужчина задержан, полиция начала расследование

В Одесской области во время поминовения умерших родственников произошло убийство. Мужчина смертельно ранил своего знакомого.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Так, во время застолья до 49-летнего мужчины, который находился рядом с другими посетителями, подбежал злоумышленник и ударил его ножом в шею. Нарушителя не смутило то, что он совершает убийство на глазах у многих людей.

Очевидцы пытались помочь раненному до приезда "скорой", однако от повреждений и кровопотери он скончался в больнице.

За три дня копы установили точное местонахождение подозреваемого, в это время он прятался в полях. Мужчина задержан. Предварительно, преступление совершил из-за ревности.

Сейчас решается вопрос об избрании безальтернативной меры пресечения – содержание под стражей.

Напомним, во Львове мужчину до смерти забили ножом и молотком, а затем пытались сжечь.

Кроме того, в Полтавской области нашли мертвой 17-летнюю девушку – ее изнасиловали.

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