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В Славянске произошла вспышка коронавируса

2 июня, 16:43

Татьяна Власенко Татьяна Власенко

Власти приняли решение усилить карантин

В Славянске Донецкой области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"За трое суток подтверждено COVID-19 в трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четыре", – рассказали в городском совете Славянска.

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В связи с этим в городе опять вводятся карантинные ограничения. В частности, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, запрещающие на неопределенное время:

- работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров;

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- занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине зафиксировано 24 340 случаев заболевания COVID-19. Из них в Донецкой области – 164.

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А Виннице COVID-19 зафиксировали в роддоме №2. Там заболела медсестра.

О том, как борются с пандемией медики – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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славянск вспышка коронавирус

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