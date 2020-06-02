В Славянске произошла вспышка коронавируса

В Славянске Донецкой области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"За трое суток подтверждено COVID-19 в трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четыре", – рассказали в городском совете Славянска.

Реклама

В связи с этим в городе опять вводятся карантинные ограничения. В частности, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, запрещающие на неопределенное время:

- работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров;

В тренде В Украине произошло новое землетрясение: что известно

- занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине зафиксировано 24 340 случаев заболевания COVID-19. Из них в Донецкой области – 164.

Реклама

А Виннице COVID-19 зафиксировали в роддоме №2. Там заболела медсестра.

О том, как борются с пандемией медики – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама